Gli Eterni: primo sguardo ad Angelina Jolie nei panni di Thena!

Le riprese de Gli Eterni sono iniziate da qualche settimana e dopo aver visto un misterioso tempio in costruzione ecco arrivare dal set le prime immagini di Angelina Jolie nei panni di Thena.

L'account Twitter Let's Talk Eternal ha infatti diffuso in rete alcune foto che ritraggono l'attrice con un vestito bianco e i capelli biondi sulle sponde di quello che potrebbe essere un lago o un fiume. In una delle immagini, che come sempre potete trovare in calce alla notizia, si possono intravedere sul set anche Gemma Chan e Barry Keoghan.



Tra i film più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Gli Eterni vedrà nel cast anche Richard Madden nei panni di Ikaris, Lauren Ridloff come di Makari, Lia McHugh nei panni di Sprite, Salma Hayek nel ruolo di Ajak, Don Lee come Gilgamesh, Bryan Tyree Henry nel ruolo Phastos, e infine anche Kumail Nanjiani. Ad interpretare Black Knight ci sarà invece Kit Harington, visto di recente al fianco della Hayek in una foto scattata dal dietro le quinte.

Gli Eterni sarà diretto da Chloe Zhao e debutterà nelle sale il 6 novembre 2020; seguirà infatti Black Widow, in arrivo il prossimo maggio, come secondo film della Fase 4 del MCU. Che ve ne pare di questo primo sguardo a Thena? Fatecelo sapere nei commenti.