Gli Eterni, scovato un inaspettato riferimento a The Falcon and the Winter Soldier

La vista non la si aguzza mai abbastanza non il Marvel Cinematic Universe: i film e le serie del franchise nascondono sorprese ed easter-egg a cui è piuttosto difficile far caso anche dopo più di una visione. Gli Eterni si inserisce con merito in questa tradizione, come dimostra quanto scoperto da alcuni fan proprio in queste ore.

Poco dopo la scoperta di un easter-egg a tema Star Wars nel film di Chloe Zhao, infatti, qualcuno ha notato un dettaglio che risulterà sicuramente familiare a chi ben ricorda quanto raccontatoci nel corso degli episodi di The Falcon and the Winter Soldier.

In una scena de Gli Eterni fa infatti capolino un banner pubblicitario del Global Repatriation Council: si tratta, per chi non lo sapesse, di un'associazione nata dalla collaborazione di vari governi atta all'aiutare le persone tornate in vita con il Blip e rimaste in molti casi senza un posto in cui vivere, senza lavoro e, insomma, con una vita inevitabilmente sconvolta (un compito che, a dirla tutta, l'associazione non sembrerebbe riuscire a gestire al meglio).

Avevate notato questo dettaglio? Ricordavate il ruolo del GRC in The Falcon and the Winter Soldier? Fatecelo sapere nei commenti! Chloe Zhao, intanto, ha promesso nuovi contenuti legati a Gli Eterni su Disney+.