Gli Eterni, Salma Hayek vorrebbe far incontrare Ajak e Gamora nel MCU

Salma Hayek sarà Ajak nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe Gli Eterni ed ha rivelato che le piacerebbe fare un crossover con i Guardiani della Galassia per lavorare al fianco della sua amica, Zoe Saldana, che interpreta Gamora nel MCU.

Sebbene i personaggi abbiano poca o nessuna connessione all'interno del materiale originale Marvel, Hayek ha detto che le piacerebbe recitare al fianco di Zoe Saldana:



"Avrebbero molto di cui parlare, e sarebbe anche molto eccitante perché è una mia buona amica", ha detto Hayek ai giornalisti durante una visita sul set del film.



"Penso che sarebbe davvero bello avere i due supereroi latini in una missione speciale, ma nessuno parlerà del fatto che sono latine. Io sono solo Ajak e lei è solo verde".



Durante la stessa visita, Hayek ha rivelato di più sul suo personaggio misterioso, Ajak è stata incaricata di supervisionare gli Eterni sulla Terra:



"Ajak ha il compito di supervisionarli. Sta cercando di andare in giro senza dire che è lei il capo. Ma lei è il capo", ha spiegato Hayek. "Ma lei decide cosa dire, quando dirlo, perché è l'unica che può parlare con i Celestiali."



Hayek ha continuato aggiungendo che vede gran parte del gruppo come i suoi figli:



"So che Kingo [Kumail Nanjiani] è il più vanitoso di tutti e quello che cerca più attenzioni", ha aggiunto. "Li vedo come i miei figli. Ne ho parlato con la regista Chloe [Zhao]. Thena [Angelina Jolie] è la misteriosa, e non sai mai cosa farà, sai? Perché è la più forte, e in qualche modo la più fragile e questa è la sua bellezza. Mi prendo cura di lei".



Vi lasciamo con il trailer de Gli Eterni e la clip che mostra i Devianti in attesa dell'uscita del film il 3 novembre 2021.