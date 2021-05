Gli Eterni, Salma Hayek era terrorizzata dal suo costume: ecco il motivo

Salma Hayek ha confessato che inizialmente era terrorizzata dal dover indossare il suo costume in Gli Eterni, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao. Hayek interpreta Ajak nell'attesissimo cinecomic Marvel basato sulla serie a fumetti di Jack Kirby e nuovo capitolo dell'MCU.

In un'intervista rilasciata a Variety, Salma Hayek ha spiegato la sensazione provata quando ha indossato l'attillato costume da supereroe.

"Sono claustrofobica. Ero terrorizzata dal costume. Ero terrorizzata. Perché se non riesco a muovermi ed è un po' pesante... ero tipo 'Oh, mio Dio, non sarò in grado di respirare. Mi farà impazzire'. E sono andata ad indossarlo, mi sono sentita profondamente commossa; è stata un'esperienza molto strana perché non me l'aspettavo. Ho dimenticato come mi sta? Avrò un attacco claustrofobico? Tutto quello che ho potuto vedere è stato 'Oh, mio Dio, ecco una donna messicana con questo costume e sta succedendo davvero. E sì, diventiamo supereroi'" ha dichiarato Hayek.



Chloé Zhao ha dichiarato che vedere Salma Hayek nel costume di Ajak ha lasciato tutti senza fiato. Non si tratta dell'unica reazione emotiva al costume indossato in un film MCU. Anche Simu Liu ha dichiarato di aver quasi pianto dopo aver indossato il costume in Shang-Chi per la prima volta.

Hayek è affiancata da un cast stellare che comprende Angelina Jolie, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani e Richard Madden.



Poche ore fa è stato pubblicato il primo trailer di Gli Eterni, film in uscita a novembre.