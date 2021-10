Gli Eterni: Salma Hayek ha quasi spoilerato il film al Comic Con del 2019

Mantenere i segreti nel Marvel Cinematic Universe è fondamentale, ma la nuova arrivata Salma Hayek ha rivelato di aver quasi spoilerato Gli Eterni al Comic-Con di San Diego anni prima che il film Marvel arrivasse nei cinema.

Hayek, che interpreta Ajak e può essere vista nel trailer de Gli Eterni, era presente quando il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato ufficialmente il film e il suo cast costellato stellare al Comic-Con 2019 di San Diego, l’attrice ha ricordato la sua conversazione con la regista Chloe Zhao sul film Marvel "segreto" dell’epoca.

Apparendo al The Graham Norton Show ha ammesso che doveva stare molto attenta a non rovinare il film prima e dopo la sua grande rivelazione al SDCC: "Ricordo di aver parlato con la regista per la prima volta in una stanza d'albergo dove fanno quel Comic-Con a San Diego dove tutte le persone si vestono come Halloween quando non è Halloween. L'intera cosa era completamente surreale", ha detto Hayek. "E parlando con lei, sono messicana, parlo ad alta voce...e inizio a farle domande, e lei dice, 'Shhh!' e io le ho detto 'Cosa?!' e lei ha detto 'Ci possono sentire è un segreto.'"



Erano sole in quel momento ma Hayek ricorda che Zhao l’ha avvertita: anche i muri hanno le orecchie. "'La porta accanto! Devi stare molto attenta. Tutti sanno che stiamo parlando del nuovo film Marvel, potrebbero ascoltare attraverso i muri'", ha ricordato Hayek della sua conversazione confidenziale con la regista di Nomadland . "Era seria perché lo fanno davvero. Quindi è stato davvero strano. Ma ora lo adoro, mi sento a casa".



Il ruolo di Hayek nei panni di Ajak, il leader saggio e spirituale degli Eterni, è stato tenuto così nascosto che il suo co-protagonista di Come ti ammazzo il bodyguard 2, Samuel L. Jackson, l'ha scherzosamente ripresa per aver tenuto segreto il suo ruolo Marvel. "È stato terribile, perché quando stavo girando quel film dovevo ancora mantenere il segreto, e nessuno lo sapeva. E stavano tutti parlando delle loro cose Marvel compreso l’attore di Deadpool Ryan Reynolds, perché ora Deadpool sarà nel MCU", ha detto Hayek a ComicBook. "Morivo dalla voglia di vantarmi. Volevo che lo sapessero...ero tipo, 'Oh, mi chiedo se verrò licenziata se lo dico a questi due.'"



Pressata da Jackson, che ha fatto il suo debutto nella Marvel come Nick Fury in una scena post-credits di Iron Man del 2008, Hayek ha affermato che la star di Avengers e Captain Marvel ha capito subito che si era unita alla famiglia Marvel.



"Un giorno ero seduta con Sam e lui mi dice, 'Quindi quanto ti pagheranno?' o qualcosa del genere, o 'Oh, quindi quale personaggio interpreterai?'", ha detto Hayek. "Gli ho detto 'Di cosa stai parlando?' e lui ha risposto "Dai, ti ho guardato, sei nel film Marvel, ma non vuoi dirlo perché ti hanno detto di non dirlo. Va tutto bene, faccio parte della famiglia.' È stato incredibile". Vi lasciamo con la nostra recensione de Gli Eterni in uscita il 3 novembre 2021.