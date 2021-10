Eterni, Salma Hayek parla di Ajak: 'Sono l'unica che può parlare ai Celestiali'

Con la conferma della durata ufficiale di Eterni cresce l'aspettativa per il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, e in una nuova intervista promozionale la superstar Salma Hayek ha parlato di Ajak, il personaggio che ha interpretato nel film di Chloe Zhao.

"Ajak ha il compito di supervisionare gli Eterni, tenerli in riga" ha commentato l'attrice. "Il mio personaggio sto cercando di essere il capo senza urlarlo ai quattro venti. Io decido cosa dire, perché sono l'unica fra loro che ha il permesso di parlare con i Celestiali ... E conosco anche le caratteristiche umane degli Eterni: ad esempio so che Kingo [Kumail Nanjiani, ndr] è il più vanitoso di tutti e quello che cerca più attenzioni. Li vedo un po' come i miei figli. Thena [Angelina Jolie, ndr] è quella la misteriosa, e non sai mai cosa farà perché è la più forte del gruppo ma in qualche modo anche la più fragile, e questa è la sua bellezza."

L'attrice ha continuato: "Ikaris [Richard Madden, ndr] è il perfezionista. Ha tutto perfetto. È un po' quasi l'ossessivo-compulsivo della famiglia. Gilgamesh [Don Lee, ndr] è quello dal cuore buono. Il più gentile di tutti. Sprite [Lia McHugh, ndr] ha quell'atteggiamento strafottente e sarcastico da intelligentona. Druig [Barry Keoghan, ndr] è quello un po' più tenebroso, quello che fa sempre domande." Infine, Salma Hayek ha parlato di cosa significa ricevere la chiamata della Marvel: "A 53 anni è molto eccitante ricevere quella chiamata. Mi stavano offrendo il ruolo di un supereroe. E' uno scherzo, per caso? Una donna messicana nei suoi 50 anni, chiamata per fare il supereroe, non solo la nonna in qualche commedia."

