Gli Eterni: Salma Hayek non poteva leggere lo script prima di accettare la parte

Il modus operandi dei Marvel Studios nel suo processo di casting è arcinoto, ma adesso è la stessa Salma Hayek a raccontare che per lei sarebbe stato impossibile leggere lo script de Gli Eterni se prima non avesse assolutamente accettato il ruolo che le era stato offerto. Insomma, ai Marvel Studios quando si arriva si accetta a scatola chiusa.

Durante una recente intervista con Entertainment Tonight, l'attrice ha parlato delle diverse vibrazioni che questo film ha in mente di scatenare nel pubblico rispetto a quanto visto finora al cinema nell'Universo Marvel: "Penso abbia sicuramente il proprio DNA all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel. E' diverso, è stato diretto da una donna, e non abbiamo fatto quasi tutto esclusivamente in uno studio. Ci sono vere location il ché è inusuale per la Marvel. Sono molto eccitata per questo film, ha sicuramente una vibrazione particolare che è unica, amo questo film, amo il mio personaggio e tutto il resto del cast".

In seguito, parlando con Variety, la Hayek ha raccontato quanto in effetti sapesse del proprio ruolo prima di accettare la parte nel film: "Niente. Non ne sapevo niente. Sono molto fortunata, ho un'amica messicana ed è una specie di nerd della Marvel, la più grande che possiate immaginare. Il mio problema era che avevo giurato di non rivelare nulla perché sono stata una delle prime a essere ingaggiata nel cast, ma non dovevo dirlo a nessuno per parecchio tempo ancora. Quindi quando ottenni l'offerta chiesi loro chi fossero questi Eterni, se esistono nei fumetti e non sapevo chi fosse Ajax. E mi spiegarono tutto. Non mi diedero lo script, dovevo firmare il contratto prima di poterlo leggere, non me lo avrebbero mai fatto leggere prima. Quello fu un po' seccante".

Alla domanda se sia stato un problema arrivare sul set senza conoscere la sceneggiatura, la Hayek ha risposto: "Ero spaventata. Ma ora ti dico perché non mi importava. Amo la regista (Chloe Zhao). E' brillante. E poi mi piaceva che Ajax fosse in pratica una leader. E' l'unica in grado di poter parlare con i Celestiali. E mi sono detta: 'Ora la interpreto come fossi io il capo, posso farcela'. Poi ero un po' spaventata dal costume, sono claustrofobica. Ero spaventata dal pensiero di non potermi muovere bene".

Al momento Gli Eterni ha una data d'uscita fissata al prossimo novembre, salvo ulteriori rinvii a causa della emergenza sanitaria.