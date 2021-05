Gli Eterni, Salma Hayek non credeva al suo ingaggio: 'Pensavo fosse uno scherzo'

Tutto ciò che abbiamo visto finora di Gli Eterni si riduce a una quindicina di secondi di immagini, che mostrano tra le altre cose Harish Patel in un ruolo misterioso, eppure le aspettative per il nuovo film dei Marvel Studios sono molto alte. Gran parte del merito va all'Oscar appena conquistato dalla regista Chloe Zhao, ma anche ai nomi nel cast.

Nel film vedremo infatti attori del calibro di Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Kit Harington, Brian Tyree Henry, Gemma Chan e Salma Hayek. Per quest'ultima, la chiamata dei Marvel Studios per Gli Eterni si è rivelata un'autentica sorpresa, dal momento che, a questo punto della sua carriera, a tutto credeva fuorché a un ruolo da supereroe.

In una recente intervista con Variety, Salma Hayek ha raccontato tutta la sua incredulità. "Non mi era mai passato per la mente di poter essere in un film Marvel. Pensavo che quel treno fosse ormai passato, ed è stato uno shock assoluto. All'improvviso ho ricevuto una chiamata: Vogliono parlarti di un nuovo franchise. E io: Cosa? OK."

Durante i primi contatti, come da prassi, gli attori non vengono informati su tutti i dettagli del film, come il grosso cambiamento in Gli Eterni rispetto al fumetto. Inoltre, ha aggiunto Salma Hayek, "È un po' difficile essere un supereroe se sei messicano. È davvero difficile essere un supereroe se sei messicana e donna. Ma un supereroe messicano, donna e della mia età... sembrava che mi stessero prendendo in giro. E la parte peggiore è che sono stata una delle prime persone che hanno scelto. Ho dovuto tenere la bocca chiusa per così tanti mesi. Non dovevo dirlo ad anima viva. E non vedevo l'ora che arrivasse il giorno in cui avrei potuto dirlo."