Gli Eterni: Salma Hayek e Kit Harington in una foto dietro le quinte del film Marvel

Attraverso il proprio account di Instagram, Salma Hayek ha condiviso una foto che la ritrae accanto a Kit Harington, che sarà suo collega durante le riprese de Gli Eterni, uno dei nuovi film annunciati per la Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel.

Ad accompagnare l'immagine su Instagram anche una piccola didascalia che descrive in pieno l'emozione dell'attrice nel prendere parte al progetto: "Ancora non riesco a credere che sto lavorando insieme a Jon Snow. Kit sei il migliore!", ha scritto riferendosi ovviamente al personaggio interpretato da Harington nelle otto stagioni di Game of Thrones.

Nel film Marvel diretto da Chloe Zhao, e definito "uno dei progetti più complessi e internazionali del Marvel Cinematic Universe", Harington interpreterà Black Knight. Esattamente come molti altri dei personaggi de Gli Eterni, da Kingo a Gilgamesh, questo intrigante supereroe non è tra i più noti dell'universo fumettistico Marvel, ma chi lo conosce la sua storia sa quanto potenziale cinematografico nasconda. Sarà Dane Whitman, ultima incarnazione fumettistica del personaggio, la seconda scelta per agire nell'attualità dopo Nathan Garrett. Dane è il più famoso e conosciuto Cavaliere Nero dei fumetti Marvel. Non è il primo ma attualmente è l'ultimo, la versione più consolidata all'interno delle pagine Marvel e infatti quella che sbarcherà al cinema.

Secondo Kevin Feige, il ruolo di Kit Harington proseguirà anche dopo Gli Eterni, quindi la curiosità di scoprire quale impatto avrà l'ambizioso film di Chloé Zhao all'interno del Marvel Cinematic Universe è davvero tanta.

La pellicola, nel cui cast troveremo anche Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh e Don Lee, ha una data d'uscita fissata al 6 novembre 2020.