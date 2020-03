Gli Eterni, un rumor anticipa che nel film si parlerà della caduta di Atlantide

Già in passato ci sono state speculazioni sull'arrivo di Namor nel Marvel Cinematic Universe dopo l'acquisizione della Fox da parte di Disney, ma secondo nuovi rumor usciti nella notte il personaggio sarà introdotto nel corso de Gli Eterni, nuovo film Marvel Studios in arrivo a novembre.

Secondo MCU Cosmic, generalmente affidabile per quanto riguarda il MCU, nel corso del film con Kit Harington e Richard Madden vedremo "l'affondamento di Atlantide sullo schermo" ad un certo punto, e il popolo della città mitologica e il suo leader Namor saranno introdotti tramite un discorso, secondo lo stesso principio con i quali sono stati introdotti nell'Infinity Saga il siero del super soldato (apparso ne L'Incredibile Hulk prima di avere un ruolo in Captain America: Il Primo Vendicatore) e il Wakanda (visto in Avengers: Age of Ultron prima di essere approfondito in Captain America: Civil War e diventare il centro di Black Panther).

Insomma, probabilmente non sarà neanche stato scelto un attore per interpretare il personaggio, che eventualmente apparirà più avanti, ma il sito è certo che lo sentiremo nominare: del resto sappiamo che Gli Eterni coprirà un arco temporale molto lungo e parte del film sarà ambientato nell'antica Babilonia, dunque la possibilità di una "menzione speciale" ad Atlantide non dovrebbe essere così irrealistica.

Al di là di questo, comunque, si tratterebbe (eventualmente) della prima volta che il MCU si prenderà la libertà di nominare una ex proprietà della Fox.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altre notizie vi ricordiamo che i lavori VFX per Gli Eterni continuano anche con la produzione interrotta; inoltre, scoprite quale triangolo amoroso sarà al centro della trama del film.