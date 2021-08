Eterni rinviato al 2022? I fan Marvel confusi dopo la Disney Call, facciamo chiarezza

Nella notte italiana tra giovedì 12 e venerdì 13 agosto, la Disney ha tenuto la periodica chiamata con gli investitori per discutere degli utili dell'ultimo periodo, ma in rete è emerso grande allarmismo tra i fan del Marvel Cinematic Universe circa il possibile rinvio di Eterni.

Questo perché il ceo della Disney Bob Chapek ha citato Eterni tra i titoli in uscita nel 2022,ha insieme a Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Black Panther: Wakanda Forever. Subito il panico generale ha colpito il web, coi social riempitisi di fan Marvel disperati: per fortuna, però, la situazione non è come sembra.

Le dichiarazioni di Chapek erano infatti in riferimento al 2022 'fiscale' della Disney, che ovviamente non corrisponde all'anno solare. Per fare chiarezza, l'anno fiscale 2022 della società inizierà ad ottobre 2021 per poi concludersi a settembre 2022. Tenendo conto di questo piccolo ma fondamentale dettaglio, la data di uscita di Marvel's Eternals rimane (per lo meno al momento) quella precedentemente confermata del 5 novembre.

Per intenderci, nella lista dei film Disney in uscita nell'anno fiscale 2022 Chapek ha citato tanti altri titoli in uscita entro settembre 2022, come ad esempio il quinto film di Indiana Jones e Lightyear, nuovo spin-off del franchise di Toy Story della Pixar, ma anche West Side Story di Steven Spielberg (che uscirà a dicembre 2021, quando sarà iniziato l'anno fiscale Disney) e il tanto ritardato The King's Man. Escluso invece The Marvels, ovviamente ancora previsto per novembre 2022 ma in uscita, da questa prospettiva, nell'anno fiscale 2023.

Nel frattempo, sempre durante l'evento di ieri notte, Shang-Chi è stato confermato per un'uscita al cinema, anche se a quanto pare i fan Marvel non l'hanno presa molto bene. Per altri approfondimenti, ecco le ultime dichiarazioni di Kit Harrington su Eterni.