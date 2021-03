Gli Eterni: i riferimenti alla Marvel inseriti dalla regista in Nomadland

Chloe Zhao si sta attualmente godendo la vittoria ai Golden Globe ottenuta con il film Nomadland e per il quale ha portato a casa i premi come Miglior film e Miglior regia, ma nel corso di una recente intervista la stessa ha spiegato il motivo per cui proprio nel film premiato anche a Venezia ha voluto inserire un riferimento al mondo della Marvel.

Nomadland infatti è ambientato nel periodo 2011-2012 e segue una donna di nome Fern (Francis McDormand) che decide di vendere tutto ciò che possiede e vivere una vita nomade nel suo camper. A un certo punto Fern cammina vicino un cinema che mostra la pubblicità di The Avengers di Joss Whedon. Chloe Zhao ha commentato il riferimento al mondo della Marvel, dato che proprio lei esordirà in quell'universo con l'atteso Gli Eterni:

"Volevo mostrare qualcosa che evidenziasse il periodo storico in cui trovavamo, che era la fine del 2011 e l'inizio del 2012 e qual era il film più grande in arrivo? Era The Avengers e quello è stato l'inizio della mia fascinazione per il Marvel Cinematic Universe e mostra anche come Fern viene da una vita che ci è famigliare".

Gli Eterni, lo ricordiamo, sono una specie extraterrestre e immortale proveniente da un pianeta lontano che è arrivata sulla Terra migliaia di anni fa. Questi supereroi hanno protetto l'umanità fin dall'alba dei tempi. Possiedono una forza incredibile e l'abilità di volare, ma non solo. Il ritorno dei Devianti, una razza di predatori alieni, spinge gli Eterni a unire i loro poteri. Lavorando come una squadra, tenteranno di salvare il mondo. Il film è ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Nomadland è stato distribuito sia nelle sale cinematografiche che sulla piattaforma digitale Hulu lo scorso 19 febbraio e si prepara a fare incetta di statuette ai prossimi Oscar.