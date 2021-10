Gli Eterni, Richard Madden sulla reunion con Kit Harington: 'ho lavorato con un amico'

Quando la notizia del casting di Richard Madden e Kit Harington ne Gli Eterni si è diffusa online, i fan di Game of Thrones sono impazziti in attesa di questa epica reunion tra Jon Snow e Robb Stark. I due attori sono diventati famosi recitando nella serie di HBO basata sui romanzi di George RR Martin.

Ma non solo i fan, anche i diretti interessati erano entusiasti, Madden ha recentemente parlato delle sue emozioni in un’intervista con ScreenRant. La reunion non era proprio il loro primo pensiero mentre stavano lavorando al film diretto da Chloe Zhao: "Penso che ce ne siamo quasi dimenticati a un certo punto. Io e Kit siamo amici da così tanto tempo, e anche Gemma Chan. Siamo usciti insieme e abbiamo anche cenato insieme mentre stavamo girando, quindi all'improvviso era come, "Oh Dio, siamo al lavoro! In realtà non siamo solo noi tre ad essere amici qui. Questo è ciò che ci stava un po' destabilizzando, piuttosto che qualsiasi versione delle cose di Game of Thrones. Ero solo lì con i miei amici al lavoro", ha detto Madden. Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata al trailer de Gli Eterni in uscita il prossimo 3 novembre al cinema.

In un’altra intervista con Wonderland Magazine riguardo al suo tempo nell'MCU l’attore ha detto: "È difficile ottenere quella leggerezza, ma è così importante, ottenere questi momenti più leggeri quando possiamo. Mi piacerebbe fare altre commedie. Sento che finirò per interpretare molte cose serie", ha osservato l'attore. "Penso che non sia rappresentativo di me, ma sei inevitabilmente influenzato da ciò che fai, da ciò che passi tutto il giorno a fare, quindi è per questo che mi piacerebbe fare qualcosa di più leggero in modo che la mia giornata sia influenzata da cose più leggere piuttosto che dalla fine del mondo."



E voi siete felici di rivedere di nuovo Madden e Harington insieme? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di dare un'occhiata al nuovo teaser de Gli Eterni.