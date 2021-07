Gli Eterni, Richard Madden: 'Non è solo l'ennesimo film di supereroi'

Di film di supereroi ne abbiamo visti un bel po' negli ultimi anni, con il Marvel Cinematic Universe a farla ormai da padrone incontrastato: cosa dovrebbe spingerci a credere, dunque, che un film come Gli Eterni possa rappresentare qualcosa di diverso in tal senso? A spiegarcelo è stato il protagonista Richard Madden.

L'ex-star di Game of Thrones, apparsa anche nel trailer de Gli Eterni con cui Marvel ha fatto impazzire internet, si è infatti detta certa che il film di Chloe Zhao andrà ben oltre la concezione di cinecomic alla quale siamo stati abituati nel corso di quest'ultimo decennio.

"È molto più di un altro film di supereroi. Si pone domande tipo: 'Ok, come interagiranno col mondo adesso, dopo aver fatto praticamente tutto?'. Come sono fatte queste persone? A cosa danno importanza? Cosa li lascia indifferenti? Il Marvel Cinematic Universe sta continuando a cambiare, a evolversi e a crescere e penso davvero che con questo film stiamo facendo qualcosa che non sia stato ancora fatto" sono state le parole di Madden.

Un modo come un altro per tenere basse le aspettative, insomma! E voi, cosa vi aspettate da questo film? Fatecelo sapere nei commenti! Kevin Feige, intanto, ha parlato della scelta di Chloe Zhao per Gli Eterni.