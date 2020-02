Gli Eterni, Richard Madden annuncia la fine delle riprese del nuovo film Marvel Studios

Tramite una storia sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, l'attore Richard Madden ha annunciato la fine delle riprese de Gli Eterni, nuovo film dei Marvel Studios in uscita a novembre prossimo.

Potete dare un'occhiata ad uno screen della storia nella foto in calce all'articolo: come potete notare la star di Game of Thrones non si è dilungato in dettagli aggiuntivi, quindi al momento non è chiaro se la scritta fa riferimento alla porzione di scene che riguarda il suo personaggio oppure all'intera produzione, dunque rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Diretto da Chloé Zhao, il film oltre a Madden nel ruolo di Ikaris include nel suo cast gigantesco anche Kit Harington nei panni di Black Knight, Gemma Chan in quelli di Sersi, Kumail Nanjiani come Kingo, Lauren Ridloff nel ruolo di Makkari, Brian Tyree Henry in quello dell'inventore Phastos, Salma Hayak in quello della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh nella parte di Sprite, Don Lee nella parte del potente Gilgamesh, Barry Keoghan in quella di Druig e infine Angelina Jolie in quella della feroce guerriera Thena.

Il film, lo ricordiamo, sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame e arriverà nelle sale il prossimo 6 novembre come secondo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che come sappiamo verrà inaugurata il 29 aprile da Black Widow (a sua volta ambientato prima degli eventi di Avengers: Infinity War).

Per altre notizie vi rimandiamo ad un riferimento ai fumetti de Gli Eterni scovato da un fan della Marvel addirittura osservando soltanto le foto dal set e alla promessa di Kumail Nanjiani che il film sarà il più fantascientifico del MCU.