Gli Eterni: la regista spiega come è stata accolta nel MCU da Kevin Feige

È stata la stessa Chloe Zhao a proporsi per Gli Eterni e dal suo spirito di intraprendenza è nata una forte collaborazione con Kevin Feige e con gli autori della Marvel.

Secondo quanto dichiara la regista sul canale YouTube di Margaret Garner, l'azienda ha subito cercato di accoglierla al meglio e di valorizzare la sua visione: "Credo che la Marvel sia stata incredibile: Kevin, Nate e tutto il team. Hanno capito sin dal momento in cui ho proposto loro il film ciò che volevo, la grande portata e l'ambizione del progetto e, allo stesso tempo, anche l'idea di intimità. Sapevano che volevo entrambe le cose e sono stati magnifici ad avermi tenuta per mano durante l'intero processo".

Eternals non sarà quindi solo un film dal budget altissimo che punta a stupire, ma potrebbe contenere anche momenti più intimi e incentrati sull'approfondimento dei vari personaggi. Non mancano di certo eroi da approfondire, considerando il ricco cast. Kevin Feige, in veste di supervisore, ha quindi accettato la visione della regista e le ha permesso di capire "come tutto ciò potesse confluire nel MCU. È stato un processo incredibile, aspettate e capirete".

Con ogni probabilità il film riporterà il MCU nello spazio: le prime informazioni sulla trama del cinecomic sono apparse online grazie alle confezioni LEGO dedicate agli Eterni.