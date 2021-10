Gli Eterni, la regista Chloé Zhao rivela: 'Dune e Interstellar mi hanno ispirata'

La regista vincitrice dell'Oscar per Nomadland, Chloé Zhao, ha recentemente spiegato in un’intervista quali sono state le sue più grandi ispirazioni per realizzare Gli Eterni, prossima uscita cinematografica della Marvel.

Gli Eterni sarà un film unico all'interno del MCU per molte ragioni, una delle più grandi è che è diretto da Zhao con una vastità di cast incredibile, e inoltre c’è molta mitologia greca da cui il film attingerà, se non l'avete ancora fatto date un'occhiata al trailer de Gli Eterni.



La pellicola ci presenta una nuova entusiasmante squadra di supereroi, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, un'inaspettata tragedia costringe Gli Eterni a uscire dall'ombra per riunirsi contro il nemico più antico dell'umanità, i Devianti.



Zhao ha rivelato che in particolare Interstellar di Christopher Nolan e Dune di Denis Villeneuve l’hanno ispirata e ha parlato dell'uso unico della tecnologia IMAX da parte di questi film oltre che delle proporzioni che li accompagnano. Nella clip che trovate in calce alla notizia, Zhao ha spiegato di aver giocato con le proporzioni in alcuni punti del film per enfatizzare la scala dei Celestiali, che sono gli esseri più grandi della terra che hanno creato gli Eterni.



Ha inoltre rivelato di aver avuto la possibilità di assistere ad una proiezione speciale di Dune prima del rilascio ufficiale da parte di Villeneuve, che le ha anche suggerito di guardare Interstellar su uno schermo IMAX.



Tutte queste influenze l'hanno aiutata nella realizzazione della pellicola che arriverà al cinema il prossimo 3 novembre con i fan già in delirio per la scena post credit de Gli Eterni.