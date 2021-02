Eterni: la regista Chloe Zhao promette una nuova mitologia per l'universo Marvel

Avrebbe dovuto compiere il suo esordio ai Marvel Studios lo scorso novembre, ma il film sugli Eterni è stato posticipato a causa della pandemia al novembre 2021, così la regista Chloe Zhao ne ha approfittato per anticipare un po' di novità sul nuovo film del Marvel Cinematic Universe che promette di lanciare un nuovo gruppo di eroi.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Tonight, Zhao ha infatti accennato al suo lavoro ai Marvel Studios anticipando qualcosa dell'atteso film ai tanti fan sparsi per il mondo che non vedono l'ora di conoscere questi nuovi personaggi al cinema: "Preparatevi a conoscere questo nuovo gruppo di supereroi, non vedrete l'ora, vi innamorerete di loro ed esplorerete una nuova mitologia. E' una nuova avventura. Sarà grandiosa, io ne vado orgogliosa e sono molto fiera del mio cast. Non vedo l'ora che tutti possiate guardarlo".

Qualche giorno fa, abbiamo saputo che Zhao era da parecchio tempo sotto la lente dei capi dei Marvel Studios, ma la regista inizialmente avrebbe dovuto dirigere Black Widow, anch'esso rimandato di oltre un anno rispetto alla sua data originale e previsto per il prossimo maggio. Chloé Zhao ha più volte parlato del grande rapporto di fiducia che si è instaurato fin da subito con i Marvel Studios di Kevin Feige, e di quanta libertà creativa le sia stata data per la realizzazione de Gli Eterni, quindi l'hype è davvero tanto nei confronti del film, specialmente visto il grande successo che sta riscuotendo Nomadland il film Leone d'Oro alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

Nel pezzo non è specificato cosa portò poi gli Studios a decidere di assegnare il film su Natasha Romanoff a Cate Shortland, e Gli Eterni alla Zhao, ma sicuramente le ragioni si renderanno evidenti quando finalmente potremo vedere entrambi i film sul grande schermo.