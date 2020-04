Gli Eterni: quanto conoscete i protagonisti? Scopriamo i poteri della nuova squadra Marvel

Probabilmente preceduto solo da Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Gli Eterni è il film più misterioso tra le imminenti uscite Marvel: tutto ciò che sappiamo al riguardo sono i nomi e le abilità dei protagonisti e se volete conoscerli meglio, o fare un piccolo ripasso, ecco una piccola guida fatta a posta per voi!

Il film sarà ispirata all'omonima saga di fumetti nata dalla mente di Jack Kirby e grazie ad essa il Marvel Cinematic Universe sarà arricchito da nuovi personaggi che, plausibilmente, saranno il fulcro della Fase 4.

I Celestiali e le due razze derivanti, gli Eterni ed i Devianti, saranno finalmente sotto i riflettori, ma quali sono le abilità dei "nuovi" supereroi? Cosa li differenzia dai comuni mutanti?

La prima grande differenza è la longevità della vita, che può infatti durare centinaia, addirittura migliaia, di anni, mentre la seconda è che l'origine dei loro poteri non è la mutazione genetica, ma una sorta di energia cosmica che pervade questa razza superiore.

Alto elemento discriminante è il fatto che non posseggono una, due o persino tre abilità come i mutanti, ma molte di più e tutte comuni: super-forza, teletrasporto, telecinesi, manipolazione della realtà e della mente tramite illusioni sono solo alcuni dei possibili poteri.

Kingo

Il personaggio interpretato da Kumail Nanjani è appare in un numero limitato di avventure degli Eterni e, oltre ad una serie di abilità che accomuna il suo popolo, la sua principale abilità è sicuramente quella con la spada. Tuttavia non è ancora chiaro come gli sceneggiatori uniranno questa sua peculiarità con la formazione di Nanjani, star della Bollywood indiana.

Ikaris

Richard Madden interpreterà uno dei personaggi più interessanti della saga: tra i pochi che è riuscito a padroneggiare tutti gli innati poteri di cui dispone e, contrariamente a Nanjani, la sua caratterizzazione cinematografica si allinea perfettamente con quella fumettistica.

Gilgamesh

È sicuramente tra gli esseri più potenti della Terra: al pari di Captian America ed Hercules per i mortali e di Thor per gli Dei, il personaggio di Don Lee può concorrere a pieno titolo tra gli eroi più forti del MCU.

Phastos

Diversamente da Gilgamesh, il personaggio interpretato da Brian Tyree Henry ha preferito puntare sul dominio dei raggi cosmici, altra abilità degli Eterni, carpendone tutti i segreti e padroneggiandone l'uso. Letali e potenti, i raggi cosmici non saranno l'unico super-potere di Phastos, che è anche un brillante scienziato.

Thena

Da Angelina Jolie, sulla scia della sua Lara Croft, non potevamo non aspettarci una guerriera instancabile ed una maestra di armi di ogni genere: tra le sue preferite una lancia dorata e una balestra in grado di sparare lampi di energia.

Sersi

L'eroina di Gemma Chan è uno dei personaggi più ambigui della saga: nelle sue mani detiene l'immenso potere di modificare la realtà, gli oggetti e persino le sembianze delle persone secondo il suo volere. Nei fumetti, quando perde il controllo dei suoi poteri, è però associata a distruzione e morte similmente alla Jean Grey degli X-Men.

Sprite

Insieme a Makkari e Ajak, quella interpretata da Lia McHugh è uno dei tre personaggi il cui sesso è stato modificato rispetto ai fumetti: se nella versione cartacea è infatti un vispo ragazzino, in quella cinematografica sarà una bambina bionda dagli occhi azzurri, ma l'abilità nel controllare la materia rimarrà invariata e, sebbene non raggiunga il livello di Sersi, è l'Eterno che più le si avvicina.

Makkari

Lauren Ridloff interpreta invece il membro più veloce del team, una sorta di Barry Allen targato Marvel. Il suo obiettivo? Diventare la persona più veloce dell'universo... Riuscirà a battere Quicksilver?

Druig

Anche Barry Keoghan e il suo Druig sono esperti nel plasmare la materia, ma il suo vero talento è la telepatia, con cui riesce a manipolare la volontà delle persone obbligandoli persino ad ubbidire ai suoi comandi. Fu uno spietato agente del KGB, assoldato per torturare i prigionieri.

Ajak

Salma Hayek e la sua Ajak, come i suoi compagni, racchiude in se tutti i poteri tipici degli Eterni, ma gode della particolare abilità di comunicare coi Celestiali ed è probabilmente per questo che è stata scelta come leader della squadra.

Black Knight

Kit Harington interpreterà invece Dane Whitman, quinta persona ad indossare il mantello del Cavaliere Nero, e sebbene non sia un Eterno abbiamo ritenuto giusto inserirlo nell'elenco. Tra le sue principali abilità troviamo l'arte della spada, che esercita con un'arma magica in grado di tagliare qualsiasi materiale, grandi doti acrobatiche, una discreta padronanza delle arti marziali ed è anche uno scienziato esperto di robotica.

Per lare curiosità vi rimandiamo al ritorno di Thanos ne Gli Eterni e alla possibile correlazione tra Gemme dell'Infinito ed Eterni.