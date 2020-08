Gli Eterni, quando arriverà il primo trailer del cinecomic Marvel?

Con l'avvicinarsi della fine di agosto, mancano ormai sei mesi all'uscita nelle sale dell'attesissimo Gli Eterni di Chloé Zhao, nuovo cinecomic Marvel Studios, e nonostante il passare del tempo non abbiamo ancora alcun tipo di materiale ufficiale del film da ammirare, che si tratti di immagini, locandine o un teaser trailer.

I fan sono abbastanza impazienti di scoprire qualcosa di più sul cinecomic che vede tra i protagonisti Angelina Jolie, Richard Madden e Kit Harington, soprattutto poter dare un'occhiata ai loro Eterni in movimento, in un trailer, che però tarda ad arrivare. Senza la Pandemia da Coronaviurs, quasi certamente il primo footage degli Eterni sarebbe stato mostrato al San Diego Comic-Con o più realisticamente al D23 2020, ma visto il posticipo e la cancellazione degli eventi fisici, non abbiamo potuto ammirarlo come speravamo.



Data l'emergenza ancora in corso in America, la verità è che per vedere il materiale ufficiale degli Eterni bisognerà attendere il destino di Black Widow, se insomma verrà posticipato ulteriormente dallo slot del 6 novembre oppure uscirà nel formato Premier Access come Mulan (anche se a nostro avviso non accadrà). Una volta capito il destino del film con Scarlett Johansson, allora si passerà agli Eterni, e se Black Widow verrà posticipato così accadrà per il resto del listino Marvel Studios.



Concretamente, dovremmo avere modo di ammirare un trailer degli Eterni entro fine settembre o metà ottobre, ma è comunque troppo presto per dirlo.



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato agli Eterni di Chloé Zhao.