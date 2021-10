Gli Eterni, punteggio basso su Rotten Tomatoes: è il peggiore tra i film Marvel

Primo dato poco incoraggiante per Gli Eterni, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe diretto dalla regista premio Oscar, Chloé Zhao. Con una rapida occhiata al Tomatometer si vede che il punteggio su Rotten Tomatoes si attesta al 65%, un punto percentuale in meno rispetto a Thor: The Dark World. Il punto più basso per l'MCU.

Molti commentatori sostengono che l'abbondanza di informazioni sulla trama per gli spettatori possa far perdere qualche colpo al film, e in ogni caso il punteggio su Rotten Tomatoes non è certo una sentenza d'insuccesso per un lungometraggio. Scoprite la nostra recensione di Gli Eterni dalla Festa del Cinema di Roma.



Venom è stato tartassato dalla critica ma ha avuto una grande accoglienza al box-office. Se Gli Eterni andrà bene al botteghino probabilmente verrà prodotto un sequel, magari proprio con Chloé Zhao nuovamente al timone.

"Ciò che mi è piaciuto del fare questo film è che è legato in maniera così vicina all'origine dell'MCU e avrà una forte ripercussione sul futuro dell'MCU. [...] Tornerei sicuramente in un secondo film a lavorare con il team Marvel. Quindi vedremo".



Comicbook afferma che Gli Eterni sarà uno dei film maggiormente divisivi della Marvel. I personaggi e le immagini potenti del film potrebbero farlo considerare come uno dei migliori dell'MCU ma altri potrebbero riscontrare una trama disordinata e una durata eccessiva.



Chloé Zhao ha preso decisioni su ogni dettaglio, affermando di essersi occupata anche delle scene d'azione.