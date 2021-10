Gli Eterni, il pubblico entusiasta dopo QUELLA scena post-credit

Il produttore Marvel Nate Moore ha parlato con Comicbook.com durante una visita sul set: "Vediamo gli Eterni venire sulla terra quando iniziano la loro missione. E nel tempo, iniziano a sradicare i Devianti, ma allo stesso tempo, questi dieci personaggi iniziano a rompersi come una squadra, e iniziano a separarsi e ad andare per la propria strada", ha detto Moore. "Nel presente, incontriamo una coppia di Eterni, Sersi e Sprite, che ora vivono a Londra, che sono scioccati quando arriva un Deviante dopo non aver visto un Deviante per cinquemila anni e sembrano essersi evoluti in qualche modo. Quindi il presente è davvero un misto di: "Perché i Devianti sono tornati? Perché sono diversi? E possiamo riunire la squadra in tempo per fermare questa nuova minaccia?" Questa è la struttura approssimativa del film. È di portata epica, pensiamo". Dopo questa notizia quanto siete curiosi di guardare Gli Eterni ? Fatecelo sapere nei commenti!

Le prime reazioni a Gli Eterni sono lodevoli, in molti hanno apprezzato il film Marvel diretto da Chloe Zhao che sembra sia stato un successo. Gli spettatori hanno elogiato lo stile visivo e le interpretazioni individuali di più attori nel cast. Tuttavia, quell'apparizione nella scena post-crediti pone assolutamente le basi per cose straordinarie in futuro, anche se non sappiamo ancora nulla al riguardo.

Harry Styles è entrato nel MCU nei panni di Eros, il fratello di Thanos. Twitter è stato invaso dai commenti dei fan presenti alla premiere, tutti hanno riportato il fatto che non avevano mai sentito gridare così forte il pubblico durante una proiezione, sembravano come impazziti dalla gioia, trovate i tweet in calce alla notizia.

