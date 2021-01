Gli Eterni, i protagonisti sfoggiano i loro costumi nella nuova promo-art

La macchina si è rimessa in moto: dopo tanta attesa il Marvel Cinematic Universe è finalmente pronto a ripartire e a lasciarsi alle spalle un anno a dir poco disastroso per l'intero mondo del cinema. Tra un Black Widow ed uno Shang-Chi, dunque, quest'anno ad attenderci (si spera) in sala ci saranno anche Gli Eterni.

Il film con Kit Harington, Harry Stylers, Richard Madden e Angelina Jolie sbarcherà nelle sale il prossimo novembre e si preannuncia come uno dei passaggi fondamentali di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e, in particolare, di quella sezione cosmica portata avanti finora principalmente dai Guardiani della Galassia e, in parte, Captain Marvel.

Ancora un po' di mesi ci separano dunque dall'uscita del film di Chloe Zhao, ma fino ad allora non mancheranno di certo le possibilità di dare un'occhiata in anteprima a ciò che vedremo: in queste ultime ore, ad esempio, una nuova promo-art circolata sui social ci permette di dare uno sguardo ai protagonisti de Gli Eterni con indosso i costumi che vedremo nel film.

Recentemente, intanto, avevamo potuto osservare più da vicino l'Icaris di Richard Madden grazie alle action figure de Gli Eterni; la regista Chloe Zhao, intanto, ha parlato dell'accoglienza ricevuta al suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe.