Gli Eterni, tutti i protagonisti nelle foto di Gemma Chan dal set: sì, c'è anche LUI

Che sui set del Marvel Cinematic Universe si viva come una grande famiglia lo sapevamo già: per ogni film del franchise esistono decine e decine di foto e video che testimoniano l'armonia e il divertimento che regnano sovrani durante le riprese. Gli Eterni non ha fatto eccezione, almeno stando a quanto vediamo in queste ore sui social.

In queste ore, infatti, Gemma Chan ha postato tramite il suo profilo Instagram alcune foto che ritraggono alcuni dei momenti trascorsi sul set del film di Chloe Zhao insieme ai suoi colleghi, e l'impressione che ne ricaviamo è quella di un'atmosfera decisamente distesa.

Nelle foto postate dall'attrice di Sersi troviamo dunque Richard Madden, ma anche Kit Harington, Barry Keoghan, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, e poi ancora Richard Madden, Richard Madden... Decisamente un bel po' di Richard Madden! Occhio, però: tra i vari Eterni vediamo ad un certo punto spuntare anche il faccione sorridente di Harry Styles (a proposito: uno dei produttori ha definito pericolosa la sua scelta di partecipare a Gli Eterni), saltato fuori durante una delle scene post-credit nel ruolo di Eros.

Un modo come un altro per continuare a familiarizzare con alcuni volti che ci terranno compagnia sicuramente per un bel po' di film dell'MCU! Una delle assenti nelle foto di Chan, Salma Hayek, ha intanto parlato della sua reazione davanti al costume di Ajak.