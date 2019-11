Gli Eterni è un progetto 'grande' e 'molto costoso', conferma Kevin Feige

Dopo aver recentemente risposto a Martin Scorsese, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è tornato a parlare dell'atteso film sugli Eterni e in particolare della sua "costosa" produzione.

"È un film davvero grande, e molto costoso" ha confermato Feige durante il podcast dell'Hollywood Reporter in cui ha commentato anche le dichiarazioni di Scorsese. "Lo stiamo facendo perché crediamo nella visione della regista Chloe Zhao, in quello che possono fare questi personaggi e crediamo di dover continuare a evolvere e portare avanti il nostro genere. Questo un rischio, se ne ho mai sentito uno."

In attesa di un primo sguardo ufficiale al film, continuano ad affiorare in rete sempre più foto che ritraggono i protagonisti sul set degli Eterni. Oltre a un primo sguardo ad Angelina Jolie ed Gemma Chan - interpreti rispettivamente di Thena e Sersi - e all'armatura di Black Knight (Kit Harington), le immagini emerse dal set hanno anticipato anche un suggestiva location babilonese.

Faranno parte del cast del film, tra gli altri, anche Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry e Lauren Ridloff, per un'uscita prevista nelle sale il 6 novembre. Secondo film della Fase 4 dopo il Black Widow con Scarlett Johansson, Gli Eterni rappresenterà il primo grande tassello del futuro del MCU dopo la fine dell'Infinità Saga.