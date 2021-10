Gli Eterni, il produttore sicuro: 'Abbiamo già dei piani per il crossover'

Gli Eterni sarà un progetto piuttosto peculiare: il film di Chloe Zhao sembra volersi basare su un tipo di epicità e su un'autorialità diverse da quanto visto finora nel Marvel Cinematic Universe, con i personaggi interpretati da Angelina Jolie, Richard Madden e soci ad occupare un ruolo non ancora chiarissimo nel franchise.

Le idee chiare, però, le hanno ovviamente i Marvel Studios: mentre tre nuovi poster ci anticipano ciò che vedremo ne Gli Eterni, infatti, uno dei produttori del film conferma in un'intervista rilasciata a Screen Rant di essere già al corrente dei piani degli Studios per far interagire Ikaris e compagni d'avventura con gli altri eroi Marvel.

"[Gli Eterni] è qualcosa di simile a Doctor Strange o Black Panther, per i quali ci sembrò ci fosse abbastanza storia da poter rappresentare un piccolo universo a sé stante all'inizio. Ma ovviamente abbiamo delle idee su come le cose possano finire in un crossover più in là. Ma questo film con 10 personaggi, con Dane Whitman, i Celestiali e i Devianti ci è sembrato avesse già abbastanza materiale con cui giocare" sono state le parole di Nate Moore.

In che modo pensate che i protagonisti del film di Chloe Zhao possano interagire con i loro colleghi dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre nel corso della stessa intervista, inoltre, Nate Moore ha confermato che non vedremo la Spada d'Ebano ne Gli Eterni.