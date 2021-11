Gli Eterni, previsto un incasso di 75 milioni di dollari nel weekend di apertura

L’uscita de Gli Eterni negli Usa è prevista il 5 novembre, soli due giorni dopo l’uscita nei cinema italiani. Secondo gli analisti la pellicola si appresta ad incassare 75 milioni di dollari al botteghino nel primo fine settimana nonostante la critica che si sta abbattendo sul film Marvel.

Le anteprime del film inizieranno giovedì 4 novembre, Disney e Marvel Studios stanno apparentemente riempiendo ogni angolo di questo weekend di apertura per dare a Gli Eterni la possibilità di ottenere un grande incasso.

Potrebbe essere necessaria una strategia aggiuntiva, dal momento che apparentemente il film non sta andando così bene in termini di recensioni critiche infatti è ufficialmente il film con le peggiori recensioni dei Marvel Studios fino ad oggi. Non perdetevi la nostra recensione de Gli Eterni senza spoiler. In questo momento, la pellicola è nel bel mezzo delle prevendite ed è davanti a Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ma dietro Black Widow.



Molti si chiedono se Gli Eterni imiterà o meno la corsa di un altro grande film di quest'anno: Venom: La Furia di Carnage. Entrambi i film di Venom con protagonista Tom Hardy non hanno ottenuto una buona accoglienza dalla critica, ma sono comunque riusciti a ottenere grandi successi al botteghino.



In attesa di scoprire come andranno le cose vi lasciamo con la nostra intervista al cast de Gli Eterni, pellicola da oggi in tutte le sale italiane.