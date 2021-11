Gli Eterni, ecco il poster internazionale in stile manga per il film di Chloe Zhao

Nonostante le critiche altalenanti da parte di una fanbase non completamente soddisfatta, Gli Eterni continua la sua marcia verso un successo al botteghino tutto sommato più che soddisfacente, con il film di Chloe Zhao che in questi giorni sta ricevendo da Marvel ulteriori spinte per la conquista di ogni tipo di mercato.

Mercato che, ovviamente, include anche quello orientale: già nei giorni scorsi gli sceneggiatori hanno parlato delle influenze dello Studio Ghibli su Gli Eterni, mentre proprio in queste ore i Marvel Studios hanno rilanciato con un palese omaggio all'arte giapponese.

Il nuovo poster de Gli Eterni, infatti, ci mostra i protagonisti del film di Chloe Zhao raffigurati in uno stile evidentemente ispirato a quello dei manga: nella locandina troviamo dunque il team al completo, da Sersi a Ikaris, passando per Ayak, Gilgamesh, Thena, Sprite, Makkari, Kingo e Druig, tutti ritratti dalla sapiente mano dell'artista giapponese Mari Yamazaki, noto in occidente principalmente per il manga Thermae Romae.

Un punto di vista inedito sui personaggi interpretati da Richard Madden e colleghi, che magari riuscirà a destare ulteriore curiosità nei fan Marvel provenienti da Cina, Giappone e dintorni. Cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Harry Styles ha parlato della sua esperienza sul set de Gli Eterni.