Gli Eterni, uno dei personaggi del nuovo film Marvel sarà un Araldo di Galactus?

Se la cosiddetta Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe ha avuto come filo conduttore Thanos e la ricerca delle Gemme dell'Infinito, nella Fase 4 le cose cambieranno. A causa della pandemia e del ritardo forzato delle produzioni, però, non si sa ancora bene cosa ci riserverà il futuro.

Su Gli Eterni, film diretto da Chloé Zhao e in uscita nel novembre 2021, si sa per esempio molto poco, e si cerca qualche anticipazione anche grazie agli articoli di merchandising. Un sito indiano ha recentemente pubblicato le descrizioni delle caratteristiche e dei poteri di alcuni personaggi del film, e da alcuni dettagli sembra emergere una suggestiva teoria: la presenza, in Gli eterni, di almeno un Araldo di Galactus.

Andiamo con ordine. La descrizione di Makkari, interpretata da Lauren Ridloff, recita: "La donna più veloce dell'universo. Usa la sua super velocità cosmica per esplorare i pianeti alla ricerca degli Eterni. Essendo l'unica Eterna sorda, il contraccolpo (boom sonico) che accompagna la sua corsa cosmica non la influenza."

Questo sembrerebbe implicare che Makkari sia diversa dagli altri eterni, e il suo ruolo, per chi ha familiarità con i fumetti, sembra più simile a quello degli Araldi di Galactus. Questi ultimi hanno il potere di viaggiare attraverso il cosmo alla ricerca di pianeti che il Divoratore di Mondi possa consumare. Makkari, quindi, potrebbe essere uno degli Araldi, anche se questo non implicherebbe necessariamente anche la presenza di Galactus in Gli Eterni.

