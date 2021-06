Gli Eterni: perché non hanno mai aiutato gli Avengers? Proviamo a capirlo su Everyeye Plus

Come confermato anche dal primo trailer ufficiale de Gli Eterni, i nuovi eroi sono presenti nel Marvel Cinematic Universe da migliaia di anni, ma per l'intera Saga dell'Infinito sono rimasti in disparte. La domanda che i fan si stanno facendo è: come mai non sono intervenuti prima?

Una risposta definitiva arriverà sicuramente nell'attesissimo nuovo film della regista premio Oscar Chloe Zhao, la cui uscita è fissata per il prossimo novembre, ma intanto tramite un nuovo leak emerso nelle scorse ore pare che sia stato rivelato il luogo in cui gli Eterni si trovavano durante gli eventi delle prime tre fasi del MCU.

Secondo uno dei calendari ufficiali di Eterni realizzato per il merchandising del film, il nuovo gruppo di supereroi extraterrestri e semi-divini è sempre stato di base a Titano, la luna di Saturno di cui è originario anche lo stesso Thanos. La descrizione arrivata sul web recita: "Vivendo sulla luna di Saturno, Titano, gli Eterni proteggono la Terra dai Devianti e tutte le altre forme di male cosmico."

Naturalmente un'altra grande domanda che avvolge il film di Chloe Zhao è il motivo che spingerà gli Eterni a manifestarsi alla razza umana dopo la morte di Thanos: pare logico presupporre che Gli Eterni introdurrà un nuovo super-villain perfino più pericoloso di tutti quelli affrontati dagli Avengers in passato, ma come al solito sarà il film ad avere l'ultima parola.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!