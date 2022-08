Gli Eterni, perché i film dell'MCU non hanno ancora nominato il Celestiale emerso?

Il Marvel Cinematic Universe ci ha abituato a vedere in ogni film o serie riferimenti a quanto accaduto negli altri capitoli del franchise: si pensi ad esempio al Blip, nominato più volte nel corso di questa Fase 4. Perché, allora, la saga targata Disney si ostina ad ignorare il catastrofico finale de Gli Eterni?

Come sicuramente ricorderete, infatti, durante la parte finale del film di Chloe Zhao assistiamo alla quasi totale riemersione di un Celestiale dalle viscere della Terra: i nostri eroi riescono ad impedire il disastro, ma non ad evitare che parte del corpo del colossale essere rimanga comunque esposto alla luce del sole dalle parti dell'Oceano Indiano.

Il pianeta Terra dell'MCU, insomma, al momento vanta la mano e la testa di un Celestiale emersi dalle proprie profondità e ben visibili a chiunque passi di lì: possibile che la cosa non sia stata assolutamente nominata fino a questo punto della Fase 4?

Certo, non si parla di un evento della portata del Blip: attualmente la presenza del corpo del Celestiale non è mai risultata rilevante ai fini dello scorrere degli eventi, ma un riferimento sarebbe stato quantomeno gradito... Almeno per esser sicuri che Kevin Feige e soci siano ancora intenzionati a tenere in considerazione i suoi nuovi eroi! La Fase 4, comunque, è ancora lunga: chissà che uno dei prossimi passaggi non ponga rimedio alla questione. Una star dell'MCU, intanto, ha confermato l'arrivo di un sequel de Gli Eterni.