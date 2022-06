Gli Eterni, Patton Oswalt:'Sarebbe bello tentare la sorte con un film su Starfox e Pip'

I fan e i media si chiedono quale sarà il futuro di Gli Eterni dopo il flop del film, che ha fatto registrare un incasso di 402 milioni di dollari, diventando il quarto film con meno guadagni del franchise, dietro anche Shang-Chi, che nel frattempo ha ottenuto un sequel e uno spin-off. Ma una star del film ha avanzato un'idea.

Nonostante il flop, Gli Eterni è stato premiato per la rappresentazione delle disabilità. Secondo alcune indiscrezioni Marvel ora starebbe lavorando ad un sequel su Eros/Starfox, interpretato da Harry Styles, e Pip il Troll, con la voce originale di Patton Oswalt.



Alla presentazione del suo ultimo fumetto, Minor Threats, Oswalt ha confessato che non gli dispiacerebbe un progetto simile:"Non ho sentito quei rumor. Sarebbe fantastico il sequel parlasse di Starfox e Pip perché mi sembra che ogni volta che Marvel ha tentato la sorte su questo tipo di personaggi di livello B o C tutti dicono 'Oh, chi se ne frega di loro'. Ed è li che iniziano a fiorire davvero".



L'attore ha proseguito:"C'è Guardiani della Galassia. Non so se avete visto il nuovo show Ms. Marvel ma è semplicemente un vero piacere. Voglio dire, è così fantastico... E inoltre io sono un grande fan dei film di Ant-Man, penso che entrambi siano fantastici e molto sottovalutati nello stile Marvel, catturano lo spirito di quei tempi. Quindi se facessero un film su Starfox e Pip... Questa sarebbe la sorte che vorrei tentare, perché no?".

