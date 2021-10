Eterni, si parla già di sequel: ecco cosa ha detto la regista Chloe Zhao sul futuro Marvel

Le prime reazioni stampa hanno esaltato Eterni dopo la premiere tenutasi a Los Angeles nei giorni scorsi, e a quanto pare i Marvel Studios hanno trovato un'altra gallina dalle uova d'oro: di conseguenza, l'industria del cinema impone che le idee per un eventuale sequel debbano già essere pronte.

A tal proposito, nel corso di una recente intervista con The Playlist, alla regista Chloe Zhao è stato chiesto se tornerà per realizzare un altro film di Eterni, e la sua risposta è stata diretta: "Quello che mi è piaciuto molto nel fare questo film è il fatto che si tratta di una storia legata alle origini dell'MCU, ma che allo stesso tempo avrà anche una grande ripercussione su quello che accadrà in futuro. Con quei due poli assicurati e fissati, abbiamo potuto fare praticamente ciò che volevamo, realizzare un forte stand-alone molto forte e allo stesso tempo lasciare qualcosa in sospeso. Dunque, mettiamola così: tornerei a lavorare con il team della Marvel in un batter d'occhio. Vedremo ciò che accadrà".

Chloe Zhao ha dunque chiaramente apprezzato la sua esperienza nell'MCU e la collaborazione con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, che produce tutti i film (e ora le serie tv) del franchise. Sappiamo che le storie di alcuni personaggi - come il Cavaliere Nero di Kit Harington ad esempio - continueranno anche dopo Eterni, dunque è fisiologico che la Marvel anche in questo abbia pensato in termini orizzontali. Al momento Eterni 2 (o eventuali spin-off) non fa parte della lista dei film annunciati ufficialmente e in uscita nei prossimi anni, ma che sia solo questione di tempo?

Come al solito, vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.