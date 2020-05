Gli Eterni, parla Kumail Nanjiani: 'Ecco perché ho deciso di mettermi in forma'

Intervistato da Comingsoon.net per parlare del suo ruolo ne Gli Eterni, l'atteso film targato Marvel Studios in cui vestirà i panni di Kingo, essere cosmico che vive sulla terra come star di Bollywood, Kumail Nanjiani ha parlato del suo approccio all'aspetto fisico del personaggio.

"Mia moglie pensava che avrei potuto interpretarlo anche senza mettermi in forma, ma è così che io vedevo il personaggio" ha spiegato l'attore, che nei mesi scorsi ha mostrato la sua incredibile trasformazione fisica per Gli Eterni. "È un grande combattente e una star di Bollywood. Ho pensato che avrei dovuto mettermi in forma per interpretare il ruolo in modo convincente. Durante le riprese di The Lovebirds pesavo 65 chili, e una persona di quella stazza generalmente non può vincere molti scontri. Ho deciso di cambiare look per Gli Eterni perché il personaggio è diverso da me, e volevo mostrare un altro lato di me stesso."

L'attore ha poi svelato i motivi che lo hanno spinto a partecipare al MCU: "Prima di tutto, si tratta della Marvel e tutti i loro film sono fantastici. Anche quando trattano personaggi che non sono molto conosciuti, e questo è un punto a loro favore. Un'altra cosa è la presenza di Chloé Zhao: è un'incredibile filmmaker e adoro ogni pellicola che ha realizzato, perciò da quel punto di vista è stato facile. E il mio personaggio è una combinazione di tutto ciò che mi piace interpretare. Accettare di partecipare a Gli Eterni è stato facilissimo, e ovviamente non conoscevo i personaggi come Spider-Man o Iron Man o altri, ma ho letto i fumetti. Non li conoscevo tutti, ma sapevo qualcosa."

L'uscita del film, lo ricordiamo, è stato recentemente posticipata al 12 febbraio 2021. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al primo sguardo a Kingo e ai dettagli sui poteri de Gli Eterni