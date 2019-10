Gli Eterni, parla Kit Harington: 'Non sarò un nuovo Jon Snow, ma avrò ancora una spada!'

Nel corso di una recente convention, Kit Harington ha parlato per la prima volta del ruolo di Black Knight, personaggio che impersonerà ne Gli Eterni, film Marvel Studios in uscita a novembre 2020.

L'attore ha specificato che, con la fine di Game of Thrones, il suo obiettivo è quello di ottenere ruoli quanto più possibile diversi da quello iconico di Jon Snow, ma ha anche ammesso che, ironicamente, brandirà una spada anche nel Marvel Cinematic Universe.

"Non so cosa posso dire al riguardo, ho paura persino di menzionare questo film", ha scherzato Harington. "Sto cercando di scegliere cose molto lontane da Jon Snow, per quanto possibile, ma in questo film interpreterò un supereroe armato con una spada."

Ricordiamo che, stando a delle dichiarazioni di Kevin Feige, Kit Harington avrà un futuro nel Marvel Cinematic Universe anche dopo Gli Eterni, e a questo proposito vale la pena di notare che il suo personaggio, Cavaliere Nero, nel corso della sua storia editoriale ha fatto parte anche degli Avengers. Che l'attore, dopo essere stato un Guardiano della Notte, entrerà anche nel prossimo gruppo di supereroi dei Marvel Studios? Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Gli Eterni arriverà il 6 novembre 2020. L'immenso cast comprende Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Lauren Ridloff (Makkari), Kumail Nanjiani (Kingo), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Gemma Chan (Sersi) e Barry Keoghan (Druig). Chloe Zhao sta dirigendo una sceneggiatura di Matthew e Ryan Firpo.

Per altri approfondimenti guardate le prime foto dal set de Gli Eterni.