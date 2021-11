Gli Eterni, parla Harry Styles: 'È stata una bellissima esperienza, sono davvero grato'

L'esordio nel Marvel Cinematic Universe è sempre un momento magico, soprattutto per chi, di esperienze sul grande schermo, non ne ha poi ancora messe in curriculum così tante: è il caso, ad esempio, della star che ha fatto la sua breve ma significativa apparizione proprio durante Gli Eterni.

Stiamo ovviamente parlando di Harry Styles: l'ex-One Direction (che, per inciso, Jim Starlin ha ammesso di non conoscere) ha infatti finalmente fatto il suo debutto nei panni di Eros/Starfox durante il film di Chloe Zhao, ma solo nelle ultime ore si è espresso riguardo l'esperienza vissuta sul suo primo set targato Marvel Cinematic Universe.

"Io ci sono soltanto alla fine. Ma chi non ha sempre sognato di diventare un supereroe, no? È stata una bellissima esperienza, sono davvero grato di aver potuto lavorare con Chloe" è stato il breve commento dell'attore già apparso in film come Dunkirk e prossimamente atteso in Don't Worry Darling di Olivia Wilde (nonché vicino, qualche tempo fa, ad ottenere il ruolo di Eric nel live-action de La Sirenetta).

E voi, avete apprezzato la breve comparsa di Eros nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe? Che parere avete sull'Harry Styles attore? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo lo Studio Ghibli ha ispirato la sceneggiatura de Gli Eterni.