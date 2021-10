Gli Eterni, parla Clayton Davis: 'è in corsa per vincere Miglior Fotografia agli Oscar'

Continua il conto alla rovescia per Eternals con un teaser pubblicato dalle pagine della Marvel. Il film diretto da Chloé Zhao introdurrà dei nuovi eroi nel MCU, e secondo molti si candida tra i favoriti alla vittoria del Premio Oscar per la Miglior Fotografia nell'edizione del 2022.

Manca ancora molto a Marzo, ma l'editor Clayton Davis ha già reso pubbliche le sue previsioni, che vedono la pellicola di Zhao in alto nella sua classifica di possibili vincitori della categoria Miglior Fotografia. Per quanto riguarda invece il premio principale, Eternals secondo Davis si aggiudica appena il 27esimo posto, mentre nella top 5 figurano Belfast, King Richard, Dune, The Power of the Dog e Tick, tick...Boom!

Un'altra categoria in cui il nuovo film del MCU potrebbe trionfare è Migliori Effetti Speciali, dove al momento è secondo solo al Dune di Denis Villeneuve. Mentre si va più in basso per quanto riguarda la categoria Miglior Sceneggiatura non Originale, dove secondo Davis Eternals guadagna appena il 12esimo posto. Proprio a tal proposito potrebbe aver influito la scelta della Disney di strutturare Eternals su due storyline, una ambientata nel passato e una nel presente. Una scelta rischiosa, che potrebbe però rivelarsi vincente.

Lo scopriremo soltanto il 3 Novembre, quando il film arriverà nelle sale italiane, mentre alcuni fortunati avranno la possibilità di ammirarlo prima alla Festa del Cinema di Roma.