Gli Eterni, One Million Moms boicotterà il film a causa del supereroe gay

Il noto gruppo conservatore One Million Moms boicotterà Gli Eterni, nuovo film Marvel Studios in uscita a novembre prossimo, a causa della presenza del primo supereroe gay.

Il gruppo iper-conservatore ha annunciato sul suo sito web che intende boicottare il film di Chloe Zhao a seguito del bacio omosessuale che sarà mostrato nel corso dell'opera, notizia emersa per la prima volta a febbraio dopo che l'attore Haaz Sleiman si è lasciato sfuggire in un'intervista che avrebbe interpretato il marito di Festo, a sua volta impersonato da Brian Tyree Henry.

Il gruppo - che si era già schierato contro altri film per motivi simili in passato - afferma che il suo scopo è quello di avvertire i genitori "affinché non siano colti di sorpresa da questo film Marvel in arrivo. La Marvel ha deciso di essere politicamente corretta invece di fornire una programmazione adatta alle famiglie", afferma il gruppo in un comunicato, nel quale ha lanciato una petizione per attirare altri che la pensano in questo modo.

Nonostante i precedenti boicottaggi del gruppo, il Marvel Cinematic Universe ha incassato oltre $ 22 miliardi in tutto il mondo.

