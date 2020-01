Gli Eterni: un nuovo video dal set anticipa caos e distruzione nel prossimo film Marvel

Continuano le riprese sul set dell'atteso Gli Eterni e un nuovo video dal set condiviso in rete anticipa scenari di caos e distruzione per il prossimo film del Marvel Cinematic Universe in arrivo nelle sale a novembre.

Nel video in questione vediamo un gruppo di comparse fuggire via da uno sconosciuto inseguitore, che tuttavia non riusciamo a vedere. Nel filmato, almeno una dozzina di attori sta correndo via per una strada da qualcosa che presumibilmente sta dando loro la caccia. Una persona in particolare continua a voltarsi indietro verso quello da cui sta scappando.

Non conoscendo i dettagli della trama della pellicola è difficile stabilire da cosa effettivamente stiano scappando, ma è probabile uno scenario di distruzione che porterà avanti le sorti del Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Endgame, magari con la rivelazione del prossimo grande villain della Fase 4? Intanto potete recuperare alcune foto dal set trapelate qualche giorno fa. Probabile la presenza di un'altra grande storia d'amore.

Com'è stato rivelato in precedenza, Gli Eterni sarà ambientato dopo Avengers: Endgame, anche se i protagonisti hanno alle spalle una storia millenaria. La distruzione scatenata da Thanos, sventata da Iron Man, Captain America, Thor e tutti gli altri, li costringerà ad uscire allo scoperto. Oltre a Harington e alla Chan, il cast d'ensemble del film include anche Richard Madden nei panni dell'onnipotente Ikaris, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff nei panni di Makkari, Brian Tyree Henry in quelli dell'inventore Phastos, Salma Hayak nel ruolo della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh in quello dell'eternamente giovane e attraente Sprite, Don Lee come Gilgamesh, Barry Keoghan come Druig e Angelina Jolie nella parte della feroce guerriera Thena.

L'uscita è prevista per il 6 novembre 2020.