Gli Eterni, nel nuovo cinecomic Marvel anche un personaggio LGBTQ

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che Gli Eterni, film annunciato in uscita il 6 novembre 2020, presenterà un personaggio appartenente alla comunità LGBTQ, così come Valkyrie (Tessa Thompson) in Thor: Love and thunder.

"Non ci sarà solo lei" ha infatti rivelato Kevin Feige a Collider dopo la presentazione della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe al San Diego Comic-Con, "ma anche altri personaggi in alcuni dei film di cui abbiamo parlato oggi."

Quando gli hanno chiesto se un personaggio LGBTQ sarà presente nel film Gli Eterni ha risposto di sì, e alla successiva domanda "Ci sarà un personaggio che SICURAMENTE si indentifica nel mondo LGBTQ?" la risposta è stata di nuovo affermativa.

Prende forma, quindi, la politica dei Marvel Studios, già anticipata negli ultimi mesi, di rendere l'universo Marvel più inclusivo e rappresentativo di tutte le minoranze. I primi passi sono stati rappresentati da Black Panther, primo cinecomic con un protagonista nero, e Captain Marvel, primo stand-alone con una protagonista donna.

D'altro canto, Gli Eterni sarà anche il primo film a presentare una supereroina sorda, Makkari, che sarà interpretata da Lauren Ridloff (The Walking Dead), attrice sorda dalla nascita. Al San Diego Comic-Con è stato annunciato anche il cast de Gli Eterni, di cui farà parte anche Angelina Jolie.