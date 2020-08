Gli Eterni, il nuovo cinecomic Marvel introdurrà anche il fratello di Thanos?

Stando a una nuova fan theory recentemente emersa nel fandome Marvel Cinematic Universe, l'atteso Gli Eterni di Chloe Zhao potrebbe introdurre nel MCU il fratello di Thanos, Eros, che condivide con il Titano Folle lo stesso padre e con opinioni diametralmente opposte sulla sovrappopolazione dell'Universo.

Stando alla teoria, visto che gli Eterni abbraccerà un arco temporale millenario, in uno dei vari flashback potrebbe legare il gruppo di protagonisti a Eros, cosa che già era vociferata in precedenza. Ma lo introdurrebbe nella sua vesta de supereroe, conosciuta come Starfox, che nei fumetti si unì anche per un breve periodo agli Avengers.



Ad ogni modo, i fan sono abbastanza impazienti di scoprire qualcosa di più sul cinecomic che vede tra i protagonisti Angelina Jolie, Richard Madden e Kit Harington, soprattutto poter dare un'occhiata ai loro Eterni in movimento, in un trailer, che però tarda ad arrivare. Senza la Pandemia da Coronaviurs, quasi certamente il primo footage degli Eterni sarebbe stato mostrato al San Diego Comic-Con o più realisticamente al D23 2020, ma visto il posticipo e la cancellazione degli eventi fisici, non abbiamo potuto ammirarlo come speravamo.



Data l'emergenza ancora in corso in America, la verità è che per vedere il materiale ufficiale degli Eterni bisognerà attendere il destino di Black Widow, se insomma verrà posticipato ulteriormente dallo slot del 6 novembre oppure uscirà nel formato Premier Access come Mulan (anche se a nostro avviso non accadrà). Una volta capito il destino del film con Scarlett Johansson, allora si passerà agli Eterni, e se Black Widow verrà posticipato così accadrà per il resto del listino Marvel Studios.



Concretamente, dovremmo avere modo di ammirare un trailer degli Eterni entro fine settembre o metà ottobre, ma è comunque troppo presto per dirlo.