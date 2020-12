Gli Eterni: i nuovissimi set LEGO hanno spoilerato la trama del film Marvel?

Come capita sempre più spesso, i progetti Marvel in arrivo nelle sale sono accompagnati dal relativo merchandise ufficiale pronto ad approfittare della spinta propulsiva del film e indirizzare il pubblico negli acquisti per i più piccoli e per i collezionisti; non fa eccezione nemmeno Gli Eterni, il nuovo cinecomic Marvel posticipato al 2021.

Nonostante appunto il film sia stato posticipato dal novembre 2020 al novembre 2021, il merchandise ufficiale de Gli Eterni era già pronto al lancio e adesso sono emersi alcuni leak che aumentano il rischio spoiler per gli spettatori. L'ultimo a venire alla luce è un nuovissimo set della LEGO che a quanto pare aggiunge ulteriori "pezzi" al puzzle della trama del film, finora tenuta nel più stretto riserbo da tutti i protagonisti coinvolti.

Questo set di 133 pezzi ha un costo di 13.99 dollari ed è parte di uno che arriva a 1040 pezzi e prende il nome di "Rise of the Domo set". In tutti questi prodotti ad avere una parte predominante scopriamo sono i Devianti, ma questi sembrano avere più le sembianze di certe bestie e quindi meno simili alla loro controparte a fumetti. Il set poi chiamato "Deviant Ambush!" vede anche la presenza di Thena (Angelina Jolie), Gilgamesh (Don Lee) e Makarri (Lauren Ridloff) combattere contro un Deviante senza nome.

Quello che è maggiormente rilevante è che un set conferma anche la presenza del Celestiale Arishem, di cui già avevamo avuto un indizio dalle prime Funko POP! emerse in rete. Arishem il Giudice è il leader dei Celestiali e ha la sua action figure personale insieme a quelle di Ajak (Salma Hayek), Kingo (Kumail Nanjiani), Ikaris (Richard Madden) e Sersi (Gemma Chan).

Trovate tutte le immagini di seguito. Gli Eterni uscirà il 5 novembre 2021. Nell'attesa vi rimandiamo alla descrizione dei personaggi e alle dichiarazioni della regista in merito alla sua assunzione alla Marvel.