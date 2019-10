Gli Eterni, nelle nuove foto dal set la tomba degli Dei dello Spazio

Se ci fosse bisogno di una ulteriore conferma del fatto che Gli Eterni sarà uno dei film visivamente più originali prodotti dai Marvel Studios, sono state pubblicate su Twitter alcune foto dal set, in cui viene rivelata la tomba degli Dei dello Spazio.

A giudicare dalle immagini, sembrerebbe che gli Studios e la regista Chloè Zhao stiano seguendo abbastanza fedelmente le linee guida del fumetto ideato da Jack Kirby.

La tomba degli Dei dello Spazio è apparsa infatti per la prima volta nel primo numero de Gli Eterni. In quell'episodio, un Ikaris sotto copertura portava il dottor Daniel e Margo Damien nel tempio, in modo che lo aiutassero inconsapevolmente a resuscitare alcuni degli Eterni. Non c'è ancora nulla che indichi con certezza che anche il film andrà in questa direzione, ma le foto lasciano pensare che sia un'ipotesi piuttosto probabile.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha descritto Gli Eterni come "qualcosa di completamente nuovo, di completamente diverso per il Marvel Cinematic Universe", e ha fatto contenti i fan del fumetto confermando che il film "sarà puro Jack Kirby". I protagonisti sono "un gruppo di eroi immortali che sono stati sulla Terra per 35 mila anni", e di conseguenza erano presenti anche in diversi momenti chiave della storia del MCU. "Sono stati lì tra noi [...] non li abbiamo mai incontrati prima."

Dopo aver visto la porta Ishtar di Babilonia, quindi, continuano ad arrivare nuove immagini dal set, che non fanno che aumentare l'attesa dei fan per Gli Eterni. Recentemente è emerso anche un dettaglio su Sersi, il personaggio interpretato da Gemma Chan.