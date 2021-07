Eterni: nuova occhiata ai Devianti della Marvel in un concept art LEAKED

Attraverso alcuni concept art pubblicati da Movieweb possiamo dare un'ulteriore occhiata ai Devianti, ovvero i villain dell'attesissimo Eternals, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe che arriverà nelle sale il prossimo novembre per presentare al pubblico di appassionati un nuovissimo supergruppo galattico che si rivelerà al mondo.

Potete infatti visualizzare i presunti concept art leaked che mostrano alcune delle creature che affronteranno gli Eterni della Marvel nella loro avventura al cinema. Sappiamo ancora poco o nulla sulla trama effettiva della pellicola di Chloe Zhao, ma da quanto abbiamo potuto vedere dal primo trailer di Eternals scopriremo il motivo per cui il gruppo non si è mai rivelato all'umanità fino ad ora (non è intervenuto nemmeno in occasione delle Guerre dell'Infinito contro Thanos, per dire).

A questo punto è lecito aspettarsi l'introduzione di un nuovo super villain della Marvel, perfino più pericoloso di Thanos, che spingerà gli Eterni a mostrarsi per la prima volta in assoluto all'umanità. Nell'ultima sinossi non ufficiale trapelata sul web leggevamo infatti: "Vivendo sulla luna di Saturno, Titano, gli Eterni proteggono la Terra dai Devianti e da tutte le altre forme di male cosmico".

Creati dai Celestiali, gli Eterni sono una razza di esseri extra-terrestri dotati di poteri estremamente potenti che in segreto hanno vissuto sulla Terra per oltre 7mila anni. Gli Eterni dovranno ora riunirsi nuovamente per per proteggere l'umanità dalla loro controparte malvagia, i Devianti.

Diretto dal Premio Oscar Chloe Zhao, Gli Eterni è stato scritto da Zhao insieme a Patrick Burleigh e nel cast stellare troveremo Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Don Lee e Angelina Jolie.

L'uscita nelle sale di tutto il mondo è prevista per il prossimo novembre.