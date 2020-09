Gli Eterni, nuova occhiata ad Ajak di Salma Hayek grazie al merchandising Marvel

Non poteva essere altrimenti, per un film ancora criptico e di cui abbiamo visto pochissimo materiale ufficiale. È infatti il merchandising dell'atteso cinecomic Marvel di Chloé Zhao (per la precisione un'action figure Marvel Legends) a rivelarci il look della Ajak di Salma Hayek, leader spirituale del gruppo degli Eterni.

Abito lungo ed elegante, composto da una tunica a coprire il copro fino agli stinchi e pantaloni. I colori sono un regale blu notte e uno sgargiante oro, gli stessi che troviamo anche in un copricapo obbiettivamente sacerdotale e che richiamo molto la cultura egizia.



Il cast degli Eterni include anche Richard Madden nei panni dell'onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni di Sersi, Kumail Nanjiani nei panni del Kingo, Lauren Ridloff nei panni del velocissimo Makkari, Brian Tyree Henry nei panni dell'inventore Phastos, Lia McHugh nei panni dell'eternamente giovane-vecchio Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nel ruolo di Druig e Angelina Jolie in quello della feroce guerriera Thena. Infine Kit Harrington sarà Dane Whitman, alias Black Knight.

Mentre il pubblico attende il primo trailer ufficiale, di cui non si hanno ancora notizie ma che ormai dovrebbe essere in dirittura d'arrivo, a cinque mesi dalla release ufficiale, recentemente il film Marvel ha ufficialmente cambiato titolo.



Gli Eterni uscirà in America il 12 febbraio 2021. Cosa ne pensate del look di Ajak? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla news.