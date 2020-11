Gli Eterni: una nuova immagine mostra l'intero team Marvel in costume!

Continuano a giungere anticipazioni dall'attesissimo nuovo film fantascientifico/fantasy dei Marvel Studios, ovvero il cinecomic dedicato interamente a Gli Eterni, con protagonista un cast eccezionale e che sarebbe dovuto sbarcare nelle sale di tutto il mondo proprio in questi giorni se non fosse stato per la pandemia di coronavirus.

Dopo l'immagine stilizzata che ritraeva i personaggi di Salma Hayek e Barry Keoghan in versione cartoon e con indosso i costumi che probabilmente indosseranno nella pellicola, adesso ne spunta una nuova che stavolta ritrae il team de Gli Eterni al completo. A diffondere l'immagine è stato un misterioso LEAK che però è estrapolato dalla stessa rivista francese che aveva diffuso una nuova sinossi del cinecomic e che vi riportiamo di seguito.

"Gli Eterni sono una specie extraterrestre e immortale proveniente da un pianeta lontano che è arrivata sulla Terra migliaia di anni fa. Questi supereroi hanno protetto l'umanità fin dall'alba dei tempi. Possiedono una forza incredibile e l'abilità di volare. Alcuni di loro hanno anche altri poteri aggiuntivi. Il ritorno dei Devianti, una razza di predatori alieni, spinge gli Eterni a unire i loro poteri. Lavorando come una squadra, potranno salvare il mondo!".

La stessa rivista aveva pubblicato una nuova foto con Gli Eterni al completo: qui trovavamo Lia Mchugh come Sprite, Kumail Nanjiani come Kingo, Brian Tyree Henry come Phastos, Ma Dong-Seok come Gilgamesh, Gemma Chan come Sersi, Richard Madden come Ikaris , Salma Hayek come Ajak, Angelina Jolie come Thena, Barry Keoghan come Druig e Lauren Ridloff come Makkari.

Diretto da Chloé Zhao, la cui ultima pellicola Nomadland è stata premiata con il Leone d'Oro al Festival di Venezia 77, il film arriverà nelle sale il 5 novembre 2021.