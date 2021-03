Gli Eterni, una nuova immagine ci mostra uno dei Celestiali

L'esordio de Gli Eterni segnerà un passo importantissimo per il Marvel Cinematic Universe: il film di Chloe Zhao approfondirà finalmente il lato cosmico del franchise finora solo sfiorato da Guardiani della Galassia e Thanos, e lo farà permettendoci di conoscere alcuni dei personaggi più potenti dell'universo Marvel.

Il film con Richard Madden ci mostrerà infatti non soltanto gli Eterni e i loro avversari, i Deviant, ma introdurrà nel Marvel Cinematic Universe anche coloro che delle due fazioni sono i creatori, vale a dire i Celestiali. Ma che aspetto avranno questi nuovi, potentissimi personaggi?

Ad anticiparcelo è l'immagine apparsa su una t-shirt facente parte del merchandise del film: il personaggio ritratto sulla stampa in questione ricorda infatti molto da vicino Eson il Cercatore, ovvero l'unico Celestiale finora apparso nell'MCU (il film, per chi non lo ricordasse, era il primo Guardiani della Galassia di James Gunn).

Meglio, però, non cadere in errore: il protagonista dell'immagine che sta circolando in queste ore su Twitter, infatti, non è Eson, bensì Arishem il Giudice. Tanto ci basta, comunque, per avere un'idea dell'aspetto che avranno i Celestiali nel film di Zhao! Proprio nelle scorse ore, intanto, un'altra immagine ci ha svelato l'aspetto dei villain de Gli Eterni; ecco, invece, quali sono i riferimenti a Marvel inseriti da Chloe Zhao in Nomadland.