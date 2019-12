Gli Eterni: nuova foto natalizia per il cast dal dietro le quinte del cinecomic

Le riprese dell'attesissimo Gli Eterni, il nuovo cinecomic destinato ad allargare gli orizzonti del Marvel Cinematic Universe, continuano senza soste, con il cast che non perde occasione di scattarsi qualche foto dal dietro le quinte.

Al centro della nuova immagine condivisa sul web troviamo i vari membri del cast del film, inclusi Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Ma Dong-seok, Gemma Chan, Lia McHugh, Brian Tyree Henry Barry Keoghan e Salma Hayek con indosso un cappello da Babbo Natale. In didascalia la McHugh per l'occasione dello scatto ha scritto: "Essere parte di questa famiglia è stata l'esperienza più bella della mia vita. Ognuno di loro è stato così gentile e delicato con me. Sono molto grata ed eccitata di fare parte di questa avventura, non vedo l'ora di vedere cosa accadrà".

Gli Eterni è un film su cui la Marvel sta puntando parecchio per il futuro del Marvel Cinematic Universe, con lo stesso Kevin Feige che ha recentemente commentato: "Si tratta di un film davvero imponente. E molto costoso. E lo stiamo facendo perché crediamo nella sua visione [della regista Chloe Zhao] e crediamo in quello che questi personaggi possono fare e anche perché crediamo di dover continuare a crescere e ad espanderci, a cambiare e spingerci oltre i limiti del genere. Questo sì che è un rischio, se capite cosa intendo".

Sul collegamento con gli Avengers, Feige ha poi proseguito: "Gli Eterni sanno dell'esistenza degli Avengers" ha confermato Feige. "Gli Avengers non ne sanno molto su di loro, eppure i Celestiali sono una parte importante della famiglia degli Eterni, e abbiamo incontrato alcuni di loro nella saga dei Guardiani della Galassia. Ma ne Gli Eterni vedremo i Celestiali al loro massimo.”

Secondo film della Fase 4 dopo il Black Widow con Scarlett Johansson, Gli Eterni rappresenterà il primo grande tassello del futuro del MCU dopo la fine dell'Infinity Saga. L'uscita nelle sale statunitensi è programmata per il 6 novembre 2020.