Gli Eterni a novembre 2020: annunciato il cast, c'è anche Angelina Jolie

Non c'è alcun Keanu Reeves, per ora, al San Diego Comic-Con ma, come preannunciato nei giorni scorsi, i Marvel Studios hanno ufficializzato per il 6 novembre 2020 l'uscita nei cinema de Gli Eterni.

"Questo film sarà Jack Kirby al 100%" ha confermato Kevin Feige e sarà diretto da Chloe Zhao, la quale voleva dirigere un film della Marvel da diverso tempo.

Annunciato, naturalmente, il cast al completo della pellicola con Richard Madden nel ruolo di Ikaris, Lauren Ridloff nei panni di Ikari, Salma Hayek nel ruolo di Ajak, Lia McHugh come Sprite, Don Lee nel ruolo di Gilgamesh, Bryan Tyree Henry come Phastos, e Kumail Nanjiani. Annunciata anche Angelina Jolie che darà vita, invece, a Thena.

La pellicola debutterà il prossimo 6 novembre 2020 e vedrà il debutto dei personaggi de Gli Eterni all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Le riprese sono previste nelle prossime settimane, dunque, dovremmo vedere delle prime immagini quanto prima!