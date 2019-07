Gli Eterni: il nipote di Jack Kirby sul film Marvel Studios e misteriosi progetti futuri

Tra le tante proposte per la Fase 4 del MCU, Kevin Feige ha anche annunciato Gli Eterni, misterioso nuovo progetto Marvel Studios in uscita a novembre 2020.

Chi non conosce le controparti a fumetti di questi personaggi, ad oggi ne può sapere davvero poco circa il misterioso progetto, dato che Feige ha dichiarato soltanto che il film avrà un'ambientazione galattica (quindi, come la saga di Guardiani, Thor: Ragnarok, Infinity War e Captain Marvel, apparterrà al filone space-opera del palinsesto Marvel Studios), e che coprirà un lasso di tempo lungo migliaia di anni, essendo incentrato su degli esseri simili a divinità.

Dopo l'annuncio ha parlato l'erede di chi quelle divinità le ha create, ovvero Jeremy Kirby, nipote di quel Jack Kirby che, impegnato fin dagli anni '60 a scrivere e disegnare la storia del fumetto americano, nel '76 realizzò la serie per la Marvel Comics.

Il nipote dell'artista ha affermato:

"È stato davvero entusiasmante quando ho saputo che la Marvel avrebbe portato sul grande schermo Gli Eterni, i personaggi creati da mio nonno. Vedere queste creazioni arrivare in primo piano nella cultura popolare è un testamento straordinario al talento creativo di mio nonno e alla sua abilità di creare interi mondi ricchi di personaggi in grado di risuonare ancora oggi nell’immaginario dei fan in tutto il mondo. Kevin Feige è un vero fan di Kirby, e anche il cast e la troupe del film sono persone fantastiche. Insieme a i Nuovi Dei di Ava DuVernay e altri progetti di cui è ancora troppo presto per parlare, queste creazioni che mio nonno realizzò per la Marvel e per la DC riempiranno gli schermi nei prossimi anni!"

Monitoreremo per voi quegli "altri progetti di cui è ancora troppo presto per parlare", per i quali ad oggi non si hanno informazioni.

Ricordiamo che il cast de Gli Eterni comprende Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite) e Don Lee (Gilgamesh). Il film è stato scritto da Matthew e Ryan Firpo, e sarà diretto da Chloe Zhao, con le riprese previste per le prossime settimane.

Per altre informazioni, guardate la prima immagine dal set de Gli Eterni.